L’Ars Cantus augura buon anno con un concerto

Domenica 8 gennaio torna l’Ars Cantus a Venegono Inferiore con un evento realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. L’appuntamento è per le ore 21.00 al Palazzetto dello Sport di via Damiano Chiesa, dove l’Ars Cantus festeggerà in concerto l’arrivo del Nuovo Anno. Ingresso libero.

La programmazione prevede l’esibizione di brani di Franz von Suppé, Maurice Ravel, Giuseppe Verdi, Johann Strauss figlio, Alan Silvesti e Glen Ballard, Leonard Bernstein e per concludere non mancherà l’esibizione del tradizionale spiritual “Oh Happy day”.

“E’ un evento culturale molto atteso dalla cittadinanza e non solo, ed è sempre una grande occasione per noi poter ospitare l’Orchestra del Maestro Giovanni Tenti, nostro illustre concittadino” commenta l’Assessore alla Cultura Alessandra Russo.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura: 0331 856036 – mail: cultura@comunevenegonoinferiore.it