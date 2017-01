L’Artoteca Panizzi fa tappa a Cavaria

Prosegue il percorso dell’Artoteca Panizzi cominciato lo scorso novembre dal Museo Maga di Gallarate. Sabato 4 febbraio alle 17.00 ci sarà l’inaugurazione Cavariese della mostra, che rappresenta anche una delle ultime possibilità di vedere riunite tutte insieme le opere. Infatti, nella fase successiva del progetto, si prevede che le varie opere vengano suddivise tra le varie biblioteche del Sistema Panizzi per essere messe a disposizione degli utenti per il prestito a domicilio.

L’Artoteca si inserisce nella linea di lavoro del Sistema Panizzi che vuole le biblioteche non solo luoghi dedicati alla lettura ma anche ambienti poliedrici in cui arte, letteratura e svago trovano ciascuno il proprio spazio. Essa consiste in una raccolta di oltre cinquanta opere d’arte grafica che coprono un panorama che va dall’acquaforte all’incisione a bulino, dalla punta secca all’acquatinta, dalla litografia alla xilografia e che farà da volano per apprezzare una modalità espressiva ricca di fascino.

Nell’orientarsi in questa scelta, diversi sono stati i criteri ispiratori. Fra di essi l’importanza di far conoscere una forma di Arte visiva poco nota, ma affascinante e capace, quando letta con attenzione e passione, di notevole coinvolgimento emotivo. La “Stampa d’Arte”, proprio perché si avvale di una modalità con cui realizzare multipli, è nata con lo scopo di permettere la visione di un’opera ad un’ampia cerchia di fruitori, non solo ai pochi che hanno a disposizione l’originale.

Terminata la fase delle mostre itineranti, le opere potranno essere richieste in una delle 12 biblioteche del Sistema Panizzi (Arsago Seprio, Besnate, Cairate, Cardano al Campo, Carnago, Casorate Sempione, Cavaria, Ferno, Gallarate, Lonate Pozzolo, Samarate, Vizzola Ticino). Gli utenti iscritti potranno consultare il regolamento e sfogliare il catalogo, che sarà pubblicato nelle prossime settimane, sul sito www.sistemapanizzi.it, e scegliere la grafica già incorniciata, così da poterla ammirare, seppur temporaneamente, sulle pareti di casa propria.

ARTOTECA PANIZZI

Cavaria con Premezzo – Sala Consiliare, via Ronchetti

Sabato 4 febbraio 2017 – ore 17.00 (inaugurazione mostra)

Domenica 5 e 12 febbraio – ore 10.00 – 12.00

Mercoledì 8 febbraio – ore 16.00 – 18.00

Sabato 11 febbario – ore 16.00 – 18.00