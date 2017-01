L’assessore Strazzi accoglie con entusiasmo l’idea di Varese capitale dei giovani

Francesca Strazzi, assessore alle politiche giovanili. Entusiasta ma ha una delega troppo leggera

La proposta del consigliere comunale del Pd Giacomo Fisco, 21 anni, di candidare Varese a “Capitale Italiana dei Giovani 2018″ piace molto all’assessore alla partecipazione, comunicazione e giovani Francesca Strazzi. L’esponente della giunta, con grande entusiasmo, ha accolto l’idea e adesso vuole mettersi al lavoro per portare a casa il risultato.

“Mi sembra un’ottima proposta che come amministrazione abbiamo deciso di appoggiare”. Il riconoscimento verrà assegnato alla città che presenterà la migliore idea progettuale nell’ambito delle politiche giovanili.

“Siamo pronti a metterci al lavoro e apprezziamo anche il metodo proposto dal consigliere Fisco di coinvolgere da subito le associazioni giovanili per realizzare un progetto partecipato che possa essere condiviso con l’intera città. In questi mesi abbiamo iniziato a fare una mappatura delle associazioni giovanili attive sul territorio e da settembre il nostro Informagiovani fa parte della consulta regionale dell’Anci. Con queste premesse sono certa potremo lavorare in direzione di una Varese giovane e dinamica. La proposta di Giacomo Fisco costituisce una spinta innovativa e propulsiva che può fare molto bene alla città e rilanciarla anche per quanto riguarda l’implementazione delle politiche giovanili. Una città più aperta ai giovani, con offerte proposte e realizzate direttamente da loro, può sicuramente crescere e offrire nuove opportunità”.