L’associazione florovivaisti punta sulla formazione

L’Associazione florovivaisti varesini in collaborazione con la Camera di Commercio di Varese organizza tre serate tecnico-professionali per il settore florovivaistico. Il primo appuntamento è per giovedì 26 gennaio alle ore 18.15, presso l’Agenzia formativa della Provincia (via Monte Generoso 71/a), dove Walter Previtali parlerà dei “Nuovi sistemi di comando e gestione degli impianti di irrigazione” .

Nel secondo incontro, previsto per giovedì 16 febbraio alle 18, i relatori Riccardo Dal Fiume e Williams Cavallari affronteranno rispettivamente i temi della “Gestione e difesa del tappeto erboso senza l’aiuto dei fitofarmaci: nuove armi a disposizione del manutentore evoluto” e “La selezione varietale e miscugli di ultima generazione. Nutrire per difendere”.

Infine, giovedì 2 marzo alle ore 18.15 gli agronomi Daniele Zanzi e Ambrogio Zanzi parleranno della “Gestione naturale del giardino e dei tappeti erbosi: basi scientifiche e pratiche per un nuovo approccio alla cura dell’ambiente”.

I corsi sono gratuiti, è richiesta per motivi organizzativi una conferma via e-mail assflova@virgilio.it o chiamando in associazione il martedì e il giovedì dalle 14 alle 18 al 0332-287738.

Gli incontri si svolgeranno presso l’aula magna dell’Agenzia formativa della Provincia di Varese – Via Monte Generoso 71/A – zona Bizzozero (parcheggio interno).