L’autista ha un malore, autobus contro il muro

Un autobus della Stie è andato a sbattere contro un muro in cemento in corso Italia, nella mattinata di oggi (venerdì) a Legnano. L’autista, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo del pesante mezzo che è uscito di strada terminando la sua corsa contro il muro di contenimento del giardinetto davanti al supermecato Bennet (foto Legnanonews).

Fortunatamente nessuno ha riportato lesioni e l’autista, soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, non è grave. Tanto spavento e traffico in tilt per tutta la mattina in centro a causa dell’intervento di rimozione dell’autobus che ha comportato la chiusura di un tratto di una delle arterie più trafficate del centro cittadino.