Lavori al Vellone, via Borghi a senso alternato e niente acqua per i residenti

Per mettere in sicurezza il torrente si interviene sulle sponde e costruendo una vasca di laminazione nel parco della villa

Il Comune di Varese e Aspem segnalano che martedì 31 gennaio e domenica 5 febbraio 2017 sarà effettuato un importante intervento tecnico sulla rete dell’acquedotto di via Giovanni Borghi.

Obiettivo dei lavori è l’ottimizzazione della funzionalità idraulica della galleria di collegamento tra il torrente Vellone e l’area di accumulo delle acque in costruzione nell’ambito degli interventi di sistemazione idraulica del torrente Vellone.

Si procederà alla posa del nuovo tratto dell’acquedotto con lavorazioni particolari per spostare la tubazione in posizione più congrua rispetto a quella originale.

In particolare, martedì 31 gennaio si effettueranno le prove di verifica della fattibilità dell’intervento in tempi celeri attraverso la chiusura, lo svuotamento e il riempimento del tratto di tubazione di via Borghi. L’operazione è propedeutica alla valutazione delle tempistiche di svuotamento/riempimento che saranno effettuate nel corso dell’intervento di domenica 5 febbraio.

L’intervento sarà suddiviso in due fasi di lavoro. Martedì 31 gennaio 2017 sono previste le prove di sospensione della distribuzione: l’interruzione del flusso idrico è prevista dalle 14 fino alle 17.30. Domenica 5 febbraio 2017 seguirà l’esecuzione vera e propria dell’intervento con scavi ed opere idrauliche sulla rete di acquedotto. Per questa fase è prevista l’interruzione idrica dalle 8 fino a termine lavori, previsto per le 20 circa.

GLI EFFETTI DEI LAVORI SUI CITTADINI

Nella giornata di venerdì 27 gennaio 2017 Aspem ha provveduto ad informare i cittadini interessati mediante volantinaggio porta a porta.

Il Comune di Varese e Aspem comunicano inoltre che “sarà cura provvedere al ripristino della fornitura idrica il prima possibile, garantendo il massimo impegno nel ridurre i disagi arrecati”. Per informazioni è possibile chiamare l’Ufficio Reti di Aspem al n. 0332 290 305 o il Pronto Intervento Acqua al n. 800 508 740 (attivo 24 ore su 24).

Per consentire i lavori previsti, nelle giornate di domenica 5 febbraio e lunedì 6 febbraio 2017 in via Borghi dalle 8.30 alle 16.30 sarà istituito il senso unico alternato. La marcia a doppio senso sarà ripristinata nel pomeriggio di lunedì 6 febbraio.