Lavori per tre notti in A8

Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A8 Milano-Varese, per tre notti consecutive, con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di lunedì 16 alle ore 06:00 di giovedì 19 gennaio, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Buguggiate, in direzione di Milano, per lavori di manutenzione.

In alternativa, si consiglia di utilizzare l’entrata dello svincolo di Gazzada.