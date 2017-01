Lavori sulla rete idrica

aspem reti azienda partecipata del comune di varese

Il Servizio Acquedotto dell’ASPEM comunica che provvederà ad effettuare un intervento di manutenzione straordinaria della rete dell’acquedotto comunale dalle ore 9.00 alle ore 16.00 di Lunedì 16 gennaio 2017.

Per tale motivo potranno verificarsi momentanei cali di pressione e fenomeni di intorbidimento dell’acqua presso le utenze nelle seguenti zone:

Via Vallone

Via Don Folli

Voldomino Inferiore

Viale Dante Alighieri: nel tratto dall’incrocio con Via Fornara all’incrocio con Via Don Folli

Via Voldomino: nel tratto dall’incrocio con Via Don Folli all’incrocio con Via Forlanini

Al termine dell’intervento e completa regolarizzazione dell’erogazione potranno verificarsi ulteriori fenomeni di momentaneo intorbidimento dell’acqua;

si consiglia pertanto di farla scorrere prima dell’utilizzo.

In caso di maltempo l’intervento verrà rinviato