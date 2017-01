Lavoro: Astro Italia cerca 70 nuovi consulenti

L'inaugurazione del centro commerciale più grande d'Italia e tra i più grandi d'Europa. Oltre 120 mila mq e 200 negozi

L’azienda, che realizza sistemi letto sartoriali personalizzati per ogni cliente, seleziona collaboratori sull’intero territorio nazionale.

Personalizzazione, formazione, qualità. Sono i punti di forza di Astro Italia, la prima realtà italiana sartoriale del settore benessere e riposo, che cerca 70 nuovi collaboratori da inserire in azienda.

Astro Italia produce sistemi letto e materassi su misura, completamente Made in Italy. Seleziona personale da inserire presso i Centri Prova o i Punti Prova aperti nelle gallerie dei principali centri commerciali d’Italia, valutando le caratteristiche personali di ogni candidato ma anche investendo sulle persone che decidono di intraprendere questo percorso per la prima volta offrendo spazi di crescita: Astro offre infatti un percorso formativo professionale, per supportare al meglio il cliente e per riuscire a soddisfare tutte le esigenze.

Astro Italia ha sede a Guanzate (CO) ed è presente in tutta Italia con oltre 250 professionisti addetti alla prova del prodotto e ha messo a punto un innovativo sistema di vendita. Il primo contatto con il cliente avviene in un centro commerciale, nei Punti Prova o Centri Prova Astro, dopodiché si passa alla dimostrazione e all’incontro a domicilio. Entro il 2018 l’azienda punta a presentare i propri prodotti in 150 centri commerciali su tutto il territorio nazionale e a raggiungere quota 500 venditori.

«I centri commerciali sono per noi le “nuove piazze” dove creiamo spazi appositi in cui si può testare il prodotto con calma e tranquillità –commenta Giuseppe Vitale, uno dei titolari e fondatori di Astro Italia, con una pluriennale esperienza nel settore della vendita diretta–. I nostri Punti Prova e Centri Prova concedono la giusta intimità per una scelta così importante. Quindi il consulente prende un appuntamento con chi è interessato, per un incontro a domicilio».

La vendita diretta è un lavoro che non conoscere crisi e che, anche in questo periodo, piace sempre di più: «Il lavoro a contatto diretto con il pubblico è entusiasmante e consente di ottenere risultati soddisfacenti a livello economico e professionale –prosegue Vitale–. Apre le proprie porte a persone di ogni età, dai giovani alla prima esperienza nel mondo del lavoro, fino agli over 50 che magari ne sono stati estromessi e faticano a rimettersi in gioco, persone con impegni familiari difficili da incastrare negli orari di un lavoro standard, e così via».

La ricerca è rivolta ad ambosessi. Saranno selezionati 70 professionisti addetti alla prova prodotto per rafforzare la rete di Astro Italia in tutta Italia. Possibilità di crescita diventando Senior, Tutor o Team Leader, gestendo un piccolo gruppo e curando la presenza in un network di centri commerciali di uno stesso territorio. Il contratto offerto è a provvigioni e prevede ottimi guadagni e premi. I candidati possono inviare il curriculum al sito www.astroitalia.it, compilando il modulo nella sezione “Lavora con noi”.

Astro Italia. È la prima azienda in Italia a produrre materassi su misura.Completamente made in Italy, Astro Italia è un centro di eccellenza per la salute e il riposo. I prodotti vengono realizzati sulle specifiche esigenze di ogni singolo cliente, che viene seguito e guidato nella scelta dai Consulenti per il benessere. Tutti i prodotti sono di altissima qualità e realizzati senza compromessi con i migliori materiali: a testimoniarlo la garanzia, che nel caso del materasso arriva a 15 anni. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.astroitalia.it.