Le 8 richieste dei sindaci per l’ospedale di Angera

molte donne ma anche papà in difesa del punto nascita dell'ondoli

Porta in calce la firma di 19 sindaci la lettera con la quale viene chiesto un incontro con il governatore Roberto Maroni e i vertici della sanità lombarda per affrontare la questione dell’ospedale “Ondoli” di Angera.

Nella missiva si passano in rassegna tutte le necessità del territorio e “quali rappresentanti dei cittadini che usufruiscono dei servizi erogati dal nosocomio” si definiscono “alquanto preoccupati per alcuni episodi verificatisi e timorosi che la struttura ospedaliera possa essere ridimensionata”. Nella lettera si ricorda poi che “la scelta di non depoteniare l’ospedale di Angera attua il principio di sussidiarietà recepito anche dalla nostra carta costituzionale che implica che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per permettere alla persona di svolgere la propria attività”

Proprio per questo vengono messe nero su bianco le richieste avanzate dai primi cittadini. Eccole