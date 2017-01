Le barriere anti terrorismo diventano opere d’arte con la street art

piazza duomo

A Milano il terrorismo si colora con i new jersey. Questo è quello che sta accadendo in tutta la città, dove i new jersey posizionati per questioni di sicurezza sono diventati in pochi giorni opere d’arte che arricchiscono il patrimonio artistico della metropoli.

Galleria fotografica La street art sulle barriere anti terrorismo 3 di 3

Il primo intervento è partito in Piazza del Duomo con l’opera “Navidad” realizzata da Manu Invisible, che attraverso sfumature cromatiche ha voluto simboleggiare la famiglia dipingendo due renne (madre e figlio). In seguito l’artista è intervenuto anche sui prefabbricati ubicati in Piazza Fontana e ai piedi del prestigiosissimo Bosco Verticale situato nel Centro Direzionale di Milano nel quartiere Isola. A partecipare all’iniziativa anche il writer Frode che ha raffigurato attraverso una visione personale un riccio, Berto 191 che ha dipinto un paesaggio boschivo e altri artisti.

L’assessore alla Sicurezza Carmela Rozza spiega: «abbiamo deciso di partire con l’iniziativa subito dopo la cattura di Anis Amri a Sesto San Giovanni, per far vivere un Natale più sereno ai cittadini nonostante l’insidia terrorismo».