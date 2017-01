Le campane sono tornate per i festeggiamenti di Sant’Agnese

Le campane della basilica di Sant’Agnese sono tornate: restaurate appena in tempo per i grandi festeggiamenti della festa patronale in onore di Sant’Agnese.

Le campane sono state posizionate sul sagrato della basilica dove saranno esposte per la benedizione del cardinale arcivescovo Angelo Scola giovedì e il concerto di campane dei giovani campanari sabato pomeriggio.

Il programma dei festeggiamenti è però molto fitto e arricchito da diversi momenti popolari e liturgici cominciati già domenica 15 gennaio con la distribuzione della büsecca di Sant’Agnese.

L’ARRIVO DEL CARDINALE SCOLA

Il gran giorno atteso dai fedeli della parrocchia è quello di giovedì 19 gennaio quando sarà in città il cardinale Angelo Scola Arcivescovo di Milano. L’appuntamento è alle ore 20.30 quando si terrà la benedizione delle campane sulla Piazza. Saranno presenti il corpo musicale “La Cittadina” e la Confraternita del SS. Sacramento. Alle 21 seguirà la visita pastorale decanale dell’Arcivescovo presso il Cinema Italia.

LA MESSA DI SAN SEBASTIANO

Venerdì 20 gennaio – alle ore 18.30 a Coarezza: Santa Messa nella memoria di San

Sebastiano, alla presenza delle Autorità e del Corpo della Polizia Locale – Benedizione presso la Cappelletta di Santa Liberata e aperitivo.

I FESTEGGIAMENTI NEL WEEK END

Sabato 21 gennaio inizierà ufficialmente la festa liturgica di sant’Agnese con una fitta serie di appuntamenti:

SABATO 21 GENNAIO

– ore 8.15: Santa Messa in Basilica

– ore 9.00-12.00: Sante Confessioni in Basilica (è presente padre Corrado)

– ore 15.00-19.30 in Sala Camino: Mostra fotografica a cura dell’Associazione

culturale “I love Somma” (accesso dal Cancello del Centro Caritas)

– in Piazza nel pomeriggio: Vendita dell’Agnello di Sant’Agnese, delle frittelle a cura

dello Sci Club ’88 – presentazione della medaglia commemorativa delle Campane

– ore 16.00 sul sagrato della Basilica: “Concerto di campane” (giovani Campanari)

– ore 17.00 alla Casa di riposo Bellini: Preghiera con il Prevosto e Corteo

– ore 17.30 in Piazza consegna dell’Agnesino, accensione Passera e Cilostar

– ore 18.00 in Basilica SANTA MESSA solenne presieduta dal Prevosto,

con la Corale, la Confraternita del SS. Sacramento ed alcune Confraternite ospiti

– dopo la celebrazione: rinfresco presso il Castello

DOMENICA 22 GENNAIO

– ore 10.00 in Basilica SANTA MESSA solenne presieduta da mons. SILVANO

ROSSI (Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli – Vaticano). Al termine:

Bacio della reliquia di Sant’Agnese e aperitivo in piazza

– ore 15.00-19.30 in Sala Camino: Mostra fotografica a cura dell’Associazione

culturale “I love Somma” (accesso dal cancello del Centro Caritas). La Mostra

proseguirà anche domenica 29 gennaio negli stessi orari

– ore 16.30 in Basilica CONCERTO con il Coro e l’Orchestra “ARS CANTUS

offerto dall’Amministrazione Comunale