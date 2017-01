Le donne arrabbiate con Trump marciano a Washington

Oltre 500 mila persone hanno manifestato a Washington contro l'insediamento di Donald Trump

Secondo gli organizzatori della “Marcia delle donne“, almeno 2,5 milioni manifestanti in tutto il mondo hanno aderito alla “Women’s march” organizzata nelle principali capitali contro l’insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Galleria fotografica Trump, dalle proteste ai supporters 4 di 12

L’idea nata su Facebook si è trasformata in un evento destinato a entrare nella storia per le dimensioni che ha assunto. Washington è stata invasa da una marea umana – si parla di 500mila persone – che non si sente rappresentata dal nuovo presidente. Moltissimi gli slogan e i messaggi per rivendicare diritti umani e identità che, secondo i manifestanti, la presidenza Trump metterebbe in discussione.

Tra i manifestanti anche la popstar Madonna che ha detto: “Benvenuti alla rivoluzione dell’amore”.