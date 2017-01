Le peggiori linee ferroviarie d’Italia (non sono in Lombardia)

Foto varie

Come ogni anno Legambiente ha lanciato la Campagna Pendolaria 2016 con una prima analisi della situazione del trasporto ferroviario pendolare in Italia.

E tra i dossier redatti dall’associazione c’è anche quello che riguarda le “peggiori linee d’Italia” dove, fortunatamente, compaiono solo linee al di fuori del nostro territorio.

L’associazione spiega che le linee sono state scelte in base a criteri oggettivi per evidenziare la scarsa qualità del servizio: le proteste degli utenti per i problemi di ritardi e tagli dei treni, la tipologia dei treni utilizzati sia per capienza sia per età, la carenza di orari adatti per l’utenza pendolare, la frequenza dei convogli, la condizione delle stazioni.

Ecco la classifica 1) Roma-Lido

2) Circumvesuviana

3) Reggio Calabria-Taranto

4) Messina-Catania-Siracusa

5) Cremona-Brescia

6) Pescara-Roma

7) Casale Monferrato-Vercelli e Casale Monferrato-Mortara

8) Bari-Martina Franca-Taranto

9) Treviso-Portogruaro

10) Genova-Acqui Terme

Nel complesso, però, la regione Lombardia appare al settimo posto per “età” dei convogli in circolazione.