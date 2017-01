Le scuole della città alle “Pietre d’Inciampo”

personaggi, eventi, luoghi di Tradate

Tre pietre per ricordare Enzo Levy, Egle Segre Levy e Eva Maria, arrestati il 12 Novembre del 1943. In occasione della giornata della memoria 2017, a Tradate il 19 Gennaio, verranno posizionate in Villa Truffini le “Pietre D’Inciampo”. Appuntamento alle 9 davanti a Villa Truffini in un’iniziativa che vede coinvolte anche le scuole della città.

Faranno parte del tessuto urbano i primi tre “sampietrini della memoria” le così dette pietre d’inciampo che l’artista tedesco Gunter Demnig installerà, a Tradate, il 19 gennaio prossimo alla presenza degli alunni delle Scuole di Tradate. Faranno così parte del così detto museo diffuso della memoria, che ricorda le vittime delle deportazioni, ebrei ed oppositori politici, che non sono più tornati dai campi di concentramento, quelle che verranno posate in Villa Truffini a memoria di Enzo Levy, Egle Segre Levy e Eva Maria Levy arrestati il 12 Novembre del 1943.