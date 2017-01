Le verità di Giobbe in biblioteca

Il Comune di Inarzo in collaborazione con l’assessorato alla Cultura organizza una nuova serata “Incontro con l’autore in biblioteca”. Giovedì 12 gennaio alle ore 21 in Biblioteca Comunale sarà la volta de “Le verità di Giobbe” di Cristina Preti ed Emiliano Bezzon. Modererà la serata Emiliano Pedroni. (Ingresso libero)

Emiliano Bezzon da 25 anni lavora nella pubblica amministrazione, da venti come comandante della polizia locale di diverse città, tra cui Milano e Varese. Giornalista pubblicista, è autore di vari testi giuridici per operatori di polizia, tra cui un manuale di polizia giudiziaria giunto alla quarta edizione.

Ha pubblicato il suo primo racconto noir nella raccolta “Delitti e canzoni” (Todaro 2012) Bezzon-Preti, Breva di morte. 2015 Eclissi Editrice.

E’ stato finalista a Giallostresa 2015 e il suo racconto è stato inserito in “Nuovi delitti di lago” Morelli Editore 2015. Bezzon è stato di nuovo in finale a Giallostresa 2016.