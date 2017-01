Lecco – Pro Patria si recupererà il 25 gennaio

Presentate le casacche Tigrotte con i due nuovi sponsor

Alla fine la burocrazia ha avuto la meglio sul buon senso. La Lega Nazionale Dilettanti ha deciso che tutte le gare rinviate nella prima e seconda giornata di ritorno in Serie D debbano essere recuperate mercoledì 25 gennaio alle ore 14.30.

Una decisione che si scontra con la richiesta dalla Pro Patria, che avrebbe preferito preparare senza interruzioni la grande sfida contro il Monza prevista per il 29 gennaio al “Brianteo”, proponendo come data per il recupero di Lecco l’8 febbraio, opzione che i lariani avrebbero sposato.

Invece la Lega ha preso una decisione “burocratica”, attenendosi al regolamento sui recuperi, mettendo in calendario per il 25 gennaio tutte le gare che non sono state disputate a causa del maltempo tra le prima e la seconda giornata del 2017.

Questo il comunicato della Lega Nazionale dilettanti: