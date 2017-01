Legge elettorale, la Consulta ha eliminato il ballottaggio

Parlamento italiano

La corte costituzionale ha deciso: la legge elettorale votata dal parlamento (Italicum) contiene profili di incostituzionalità rispetto al ballottaggio (che sparisce), mentre resta il premio di maggioranza. I capilista eletti in più collegi non potranno più optare ma si vedranno assegnato il collegio con il sorteggio. La grande novità è anche che la decisione è immediatamente applicabile, dunque gli italiani si ritrovano una legge elettorale per la camera già fatta. Manca però una legge identica per il senato.

Quindi. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il ballottaggio previsto dall’Italicum, la legge elettorale in vigore dal luglio 2016 ‘impugnata’ da un pool di legali in qualità di cittadini elettori. E’ stato invece giudicato legittimo il premio di maggioranza che la legge attribuisce al partito che supera il 40% dei voti.

I rilievi su questi aspetti erano contenuti in cinque ordinanze giunte dai tribunali di Messina, Torino, Perugia, Genova e Trieste.