“L’eredità dei Lauri” al teatro San Pio

Il cinema di Uboldo (inserita in galleria)

Dopo il successo della commedia “La bugia va in vacanza” dello scorso mese di settembre in occasione dei festeggiamenti per i 120 anni dell’Oratorio San Pio, la Compagnia del Crivello di Uboldo raddoppia e porta in scena una nuova commedia.

Sabato 28 Gennaio alle ore 21,00 al Cinema-Teatro San Pio Sala della Comunità, in occasione della Festa della Sacra Famiglia, la compagnia uboldese porta in scena la commedia “L’eredità dei Lauri”.

La commedia, di Mimmo Titubante, narra le vicende della famiglia Lauri, scomparsa con il proprio aereo durante una tempesta di pioggia, e costretta a vagare nella villa dove ha vissuto fino al giorno in cui verranno ritrovati i resti dei loro corpi che giacciono in fondo al mare di Sicilia. Il Sindaco del piccolo paese dove si trova la villa dei Lauri, e sua figlia Giulia, cercano di proteggere l’incolumità della villa ma speculatori senza scrupoli sono pronti a mettere le mani sull’intera proprietà. Con l’aiuto prezioso dei fantasmi, proveranno ad ostacolare lo scellerato progetto. Ma come andrà a finire?

Sarà una nuova occasione per ammirare i bravissimi attori e attrici uboldesi cimentarsi sul palcoscenico di casa diretti, come al solito, da Michela Cromi.

Il costo del biglietto è di € 10,00 (ridotto € 8,00).

Prenotazioni sul sito www.teatrosanpio.uboldo.info o al numero 328.7444674.