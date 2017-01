“L’eredità dei Lauri”, un altro successo del “Crivello”

Immagini e personaggi dal paese di Uboldo

Dopo la commedia “La bugia va in vacanza” dello scorso mese di settembre in occasione dei festeggiamenti per i 120 anni dell’Oratorio San Pio, la Compagnia del Crivello di Uboldo bissa il successo anche con “L’eredità dei Lauri”. In occasione della Festa della Famiglia la Compagnia del Crivello ha portato in scena sabato scorso al Cinema-Teatro San Pio Sala della Comunità la commedia “L’eredità dei Lauri”.

Ed è stato un altro successo. Tanto pubblico (circa 300 persone) e grandi applausi per gli attori uboldesi che ancora una volta guidati dalla regista Michela Cromi hanno saputo farsi onore. La divertente commedia, di Mimmo Titubante, si è snodata attorno alle vicende della famiglia Lauri, scomparsa con il proprio aereo durante una tempesta di pioggia, e costretta a vagare nella villa dove ha vissuto fino al giorno in cui verranno ritrovati i resti dei loro corpi che giacciono in fondo al mare di Sicilia.

Due ore di divertimento e “standing ovation” finale per gli attori: Rosy Ceriani, Antonella Imondi, Edgardo Albertini, Mary Lo Presti, Arnaldo Moneta, Leonora Busatti, Graziella Gazzetta, Cristian Morano, Fabio Zanardo, Elena Fioraso, Giovanna Sironi Frizzi, Margherita Lanza, Fabio Poli, guidati da Michela Cromi

Dunque doppio successo per la Compagnia del Crivello che nei due appuntamenti al Cinema-Teatro San Pio Sala della Comunità di Uboldo ha raccolto grandissimi consensi e quasi 450 spettatori.