Levante presenta il suo primo romanzo. A maggio torna in tour

Levante infiamma il GaSchMusicFestival (inserita in galleria)

Levante arriva nelle librerie. La cantante presenta “Se Non Ti Vedo Non Esisti”, un romanzo introspettivo che vede la protagonista Anita passare attraverso esperienze diverse in un viaggio affascinante e doloroso alla ricerca di sé stessa.

Una ulteriore conferma delle doti autorali di Levante, che si mostra in grado di affrontare brillantemente anche una dimensione “estesa” rispetto al formato canzone, sebbene (come confermato da lei stessa a un fan su Facebook) la sua scrittura “è tutta musica… la sentirai leggendo”.

Concepito oltre un anno fa, messo poi idealmente “nel cassetto” per dedicarsi al fortunato “Abbi Cura Di Te Tour” (2015-2016) e alla registrazione del nuovo album di inediti avvenuta la scorsa estate, il libro è stato terminato da Levante nell’ottobre 2016 ed esce il 19 gennaio.

Il libro “SE NON TI VEDO NON ESISTI” segna quindi il ritorno sulle scene di Levante dopo mesi di assenza,interrotta solo dalla sua partecipazione come guest al singolo (già platino) di J-Ax e Fedez dal titolo “Assenzio” e viene presentato da Levante in un mini instore tour dal 23 gennaio per quattro date:

TORINO 23.1 – Circolo dei lettori

ROMA 24.1- La Feltrinelli – Via Appia

MILANO 25.1 – Feltrinelli, Piazza Duomo

BOLOGNA 26.1 – La Feltrinelli Bologna

Acquista su Amazon: https://www.amazon.it/Se-non-vedo-esisti/dp/8817092959

Anche sul fronte live è previsto un grande ritorno di Levante nel 2017, con un tour di 6 concerti nel mese di maggio. La tournée, dal titolo “NEL CAOS” farà seguito alla pubblicazione del terzo disco di inediti della cantautrice, la cui data di uscita e titolo non sono ancora stati annunciati ma di cui Levante ha confermato l’uscita in primavera.

NEL CAOS TOUR

http://bit.ly/nelcaosLEVANTE

4 maggio ROMA ATLANTICO LIVE! bit.ly/nelcaosROMA

5 maggio PERUGIA Afterlife live club bit.ly/nelcaosPERUGIA

6 maggio BOLOGNA Estragon Club bit.ly/nelcaosBOLOGNA

11 maggio MILANO Alcatraz – Milano bit.ly/nelcaosMILANO

12 maggio RONCADE (TV) New Age club bit.ly/nelcaosRONCADE

13 maggio VENARIA REALE (TO) Teatro Concordia Venaria Realebit.ly/nelcaosVENARIAREALE