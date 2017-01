L’ex Cappellano di Opera in Villa Truffini

personaggi, eventi, luoghi di Tradate

Si svolgerà mercoledì 25 gennaio 2017 alle ore 21, presso Villa Truffini in corso Paolo Bernacchi a Tradate, alle ore 21,00, il terzo incontro del ciclo Misericordiae Vultus. I volti della misericordia spirituale organizzato dalla Comunità Pastorale del Santo Crocifisso con il patrocinio del Comune di Tradate, che avrà titolo “Ascoltare, accompagnare, sollevare dal dolore. Consolare gli afflitti”.

«Relatore sarà Don Marcellino Brivio. Incaricato per l’aiuto ai preti in difficoltà per la Lombardia, ed ex Assistente della Gioventù Operaia Cattolica ed ex Cappellano del Carcere di Opera, è personaggio particolarmente coinvolgente e appassionato, che ha già incontrato la Comunità di Tradate lo scorso anno - spiegano gli organizzatori -. In questo incontro si parlerà di ciò che è più difficile fare: consolare chi è nel dolore. L’esperienza di Don Marcellino darà voce alle tante forme del dolore e della rinascita che occorre accogliere ed immaginare nelle nuove forme che oggi la società ci presenta. L’incontro è aperto a tutti, invitiamo quindi a diffondere la notizia tra i vostri amici e conoscenti».