Libri, letture, concorsi: ripartono le attività della biblioteca

Ricominciano le attività della Biblioteca: tra letture, concorsi e progetti con le scuole, i libri tornano protagonisti della vita quotidiana dei bambini e ragazzi di Arsago Seprio.

Si parte con i Park & Read: quattro appuntamenti (da gennaio a maggio) rivolti a tutti i bambini e ragazzi, con animazione alla lettura e laboratori manuali. Il primo incontro -“In volo con l’unicorno”- è in calendario per sabato 21 gennaio dalle ore 15.00 (con merenda successiva). Assieme a Sara Magnoli esploreremo il genere fantasy, fatto di sogni e tanta immaginazione.

L’amore per la lettura continua anche per quest’anno con il Concorso SuperElle: leggere più libri possibili diventa una sfida con sé stessi, per diventare un vero e proprio Superlettore! Tanti libri nuovi da scoprire adatti a tutte le fasce d’età della Scuola Primaria sono stati acquistati per rinnovare il patrimonio librario dedicato ai bambini e aspettano solo di essere presi in prestito. La premiazione finale è prevista nella prima settimana di maggio.

Stanno per iniziare, inoltre, i progetti coordinati con la scuola Secondaria di I grado: dall’animazione alla lettura direttamente a scuola, alla realizzazione di un “punto prestito” di libri con le classi seconde per tutto l’anno. Perché leggere è divertimento ma anche conoscenza e scoperta di mondi nuovi.

Tante iniziative orientate ai bambini e ai giovani, per creare un ponte tra la biblioteca e i ragazzi, per non dimenticare che “leggere nuoce gravemente all’ignoranza”.