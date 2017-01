Licenziamenti di Carrefour, sciopero solidale dei lavoratori di Varese

sciopero

La protesta dei lavoratori di Carrefour ha coinvolto tutta Italia. Venerdì 27 e sabato 28 gennaio i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno indetto due giorni di sciopero per protestare contro la decisione della catena di supermercati francesi di licenziare 500 lavoratori e di chiudere 3 punti vendita: Borgomanero, Trofarello e Pontecagnano.

A Varese ci sono stati due presidi presso i punti vendita di Carrefour di Gallarate, in viale Milano e presso il centro commerciale Malpensa Uno, dove sono arrivati tutti i lavoratori della provincia.

In Italia il Gruppo Carrefour è presente in 18 regioni, fattura 4,9 miliardi di euro, dà lavoro a oltre 20mila persone, ha 1092 punti vendita di cui 478 diretti e 614 in franchising (fonte Gruppo Carrefour).