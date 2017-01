Lite a Capodanno, 27enne aggredito a morsi

L’incidente stradale e la lite a Capodanno finiscono con un’aggressione a morsi. E morsi che lasciano il segno, perché il malcapitato di turno ha finito pure per perdere l’ultima falange di un dito.

L’episodio è accaduto a Omegna e risale – appunto – al primo giorno dell’anno nuovo, ma è tornato alla ribalta oggi dopo che i carabinieri hanno identificato gli aggressori. Primo protagonista: un ragazzo di 27 anni, che nella notte in cui si salutava l’inizio del 2017 si è messo alla guida con tasso alcolemico di 1,87 (quindi oltre tre volte sopra i limiti). All’altezza della via San Fermo, tortuosa strada che conduce alla frazione Crusinallo, era uscito di strada schiantandosi contro un muretto: ed è qui che, secondo quanto accertato dai carabinieri, si è accesa la discussione con una coppia di ragazzi dell’Est Europa: i due ventiduenni hanno infatti litigato con l’automobilista alticcio e la conclusione è stata un morso ben mirato, al dito dello sfortunato (o incauto) 27enne, che ha finito per perdere l’ultima falange di un dito della mano destra.

Conclusione della notte agitata? Tre diverse denunce a piede libero: i due 22enni stranieri, per aggressione per futili motivi. Il 27enne del posto, per guida in stato di ebbrezza.