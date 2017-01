“Lo schiaccianoci e il re dei topi” al Teatro Sociale

Spettacolo per bambini \"Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi\"

Il nuovo anno si apre con lo spettacolo con oggetti, videoproiezioni e musica dal vivo “Lo schiaccianoci e il re dei topi” di e con OrtoTeatro.

L’appuntamento è sempre per le ore 16.30, Domenica 8 gennaio, al Teatro Sociale “Delia Cajelli” di Busto Arsizio.

La celebre favola di Hoffmann diventa un testo teatrale coinvolgente ed emozionante, dove divertimento e magia convivono felicemente.

In scena due narratori-musicisti, così innamorati delle dolci atmosfere natalizie, da poterle far rivivere al pubblico anche quando Natale non è! Ed ecco un pacco regalo con dentro il regalo più bello… una storia da raccontare.

Una fra le più belle e coinvolgenti fiabe per vivere insieme una bella avventura che ancora non manca di appassionare lettori e spettatori di ogni età.

Ingresso Eur. 7,00

Prenotazioni: Tel. 349.3281029 – prenotazionesociale@libero.it