Foto varie

In prima nazionale dal 18 gennaio 2017 per quattro puntate al Teatro Sociale di Como va in scena un format di spettacolo teatrale nuovo per l’Italia presentato da Barbara Minghetti, presidente del Teatro che ha prodotto “Lo strano caso della donna che morì due volte”, un spettacolo a puntante che, come nelle migliori serie TV, terrà incollato il pubblico alla … poltrona! O più precisamente ai luoghi affascinanti del teatro dove gli spettatori si muoveranno addirittura interagendo con lo svolgimento della trama.

L’avvincente caso giallo in quattro puntate è un inedito serial teatrale che unisce la collaborazione di figure artistiche come i giallisti Giovanni Cocco e Amneris Magella autori del soggetto su cui ha lavorato il regista Giuseppe Di Bello. Lo spettacolo, modellato sulle serie tv americane, con un intreccio di tipo shakespeariano, è una storia inquietante, crudele, dalle sfumature noir.

Il ritrovamento, in teatro, del corpo del soprano Margherita Valente, le sue relazioni clandestine, l’efferatezza di un crimine che lascia sconvolta la comunità, sono descritti in quattro episodi legati tra loro e ambientati nella cornice del mondo teatrale, tra attori e impresari, figuranti e spettatori. Debutto in prima nazionale a Como il 18 gennaio con la prima puntata in cui il regista Di Bello e lo scrittore Giovanni Cocco apriranno l’inchiesta per scoprire chi ha ucciso Margherita Valente. “Niente è più commovente di una morte in scena: Giulietta, Romeo, Amleto, Carmen, Tosca, Otello…Morti tragiche, eroiche, talvolta necessarie. Morti mai reali ma sempre profondamente vere, che lasciano al pubblico emozioni e interrogativi – dice Giuseppe Di Bello – Quasi sempre però, nel teatro, la morte è il momento finale, il più toccante; più raramente ne costituisce lo spunto iniziale intorno al quale si costruisce tutta la storia”.

Gli spettacoli ruoteranno intorno a una stimolante e capace rosa di attori: oltre ai due protagonisti Marco Continanza e a Stefano Andreoli, che rispettivamente vestiranno i panni di un Maresciallo dei Carabinieri e di un Pubblico Ministero, vedremo in scena Simone Severgnini, Davide Marranchelli, Arianna Pollini, Cristina Bossi, Nicola Bizzarri, Manuela Clerici, Marco Minardi, Martina Legovic e gli allievi dei corsi avanzati della Scuola di Teatro del Teatro Sociale.

I quattro spettacoli saranno rappresentati in due turni ciascuno, ore 20,30 e ore 22.

E’ possibile acquistare tutte e quattro le puntate a pacchetto.

Le date: mercoledì, 18 gennaio – mercoledì, 15 febbraio –mercoledì, 22 marzo – mercoledì, 19 aprile

Info www.teatrosocialecomo.it

‘LO STRANO CASO DELLA DONNA CHE MORÌ DUE VOLTE’

Il teatro ‘a puntate’ del Teatro Sociale di Como

Da mercoledì 18 gennaio ore 20.30

PRIMA NAZIONALE

di Giovanni Cocco e Amneris Magella

Drammaturgia e regia Giuseppe Di Bello

Produzione Teatro Sociale di Como – AsLiCo