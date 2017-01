L’Openjobmetis cerca conferme: a Varese arriva l’Usak

Openjobmetis Varese - Ventspils 82-88

Una settimana dopo il blitz vincente di Radom, in Polonia, dove Varese ha ottenuto il primo successo della gestione Caja, si riaccendono a Masnago i riflettori della Champions di pallacanestro per un’altra partita che appare alla portata di Kangur e compagni.

Mercoledì sera (18 gennaio, dalle 20,30), la Openjobmetis sfida i turchi di Usak, squadra con cui si può duellare per il sesto posto in classifica che permetterebbe il passaggio del turno in Fiba Europe Cup. Soddisfazione relativamente magra e forse non così appetibile, che però potrebbe rappresentare un obiettivo utile a fortificare la squadra anche in chiave campionato.

Varese tra l’altro deve lavare, contro il Muratbey, l’onta della brutta sconfitta patita all’andata, un -23 (87-64) che rischia di essere il maggiore ostacolo per i biancorossi rispetto al passaggio del turno. Rispetto a quella partita però, i turchi hanno perso il playmaker Lyon e paiono ampiamente più vulnerabili anche alla luce dell’ultimo turno in cui sono caduti 106-77 a Oldenburg.

Ma, come sempre, prima di guardare in casa d’altri la OJM deve trovare dentro se stessa le risorse per vincere la partita: la squadra ha mostrato passi avanti sia a Radom sia (purtroppo limitatamente porzioni di gara) contro Ventspils e Torino. Vedremo se questa tendenza a far circolare meglio la palla, a cercare con più insistenza Anosike in attacco, a difendere con maggiore attenzione, sarà confermata anche contro Usak. Caja ha a disposizione la squadra al completo, eccezion fatta per il solo Campani che ormai inizia a diventare un caso clinico preoccupante: c’è tutto per portare a casa due punti pesante e fare le prove generali per domenica quando a Masnago arriverà Sassari. E lì sarà ancora più importante farsi trovare pronti.

#DIRETTAVN – La partita del PalA2A sarà raccontata in diretta dal nostro giornale attraverso un liveblog offerto dalla catena di negozi “Da Moreno“ e attivo fin dalla serata di martedì con informazioni, statistiche, curiosità e con il sondaggio/pronostico pre partita. Per intervenire si può scrivere nello spazio commenti o usare – su Twitter e Instagram – uno degli hashtag dedicati: #direttavn o #eurovarese. Per accedere direttamente al live CLICCATE QUI.