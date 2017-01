“Lucore”, il libro di esordio di Elisa Origi

Cardano al Campo generico

“Lucore” è il libro d’esordio di Elisa Origi. Classe 1976, diploma di maturità classica e laurea in Lettere Moderne, giornalista, lavora come specialista in comunicazione d’impresa e pubbliche relazioni: abita a Cardano ma è originaria di Gallarate.«Come molti scrittori – spiega Elisa Origi – posso dire di aver sempre amato la scrittura, ma è da circa tre anni che il mio impegno si è fatto costante e questo libro ne riporta, con mia grande gioia, i frutti. Scrivere è una passione meravigliosa e oggi sono molte le persone che devo ringraziare per avermi spronato a coltivare un’attitudine che avevo scoperto già da bambina: molto spesso i sogni più belli ce li perdiamo per strada».

Una scelta del titolo, per questa prima pubblicazione, ricercata e per certi versi azzardata: lucore è una parola di uso non comune ma in grado di esprimere al meglio quella luce soffusa attraverso cui tutte le cose umane sono solo vagamente percepibili.

L’autrice racconta così “il colore della non infelicità”, che non è mai felicità allo stato puro. Piuttosto, il lucore è inteso, in queste pagine, come una pozza in cui i protagonisti di diciannove storie finiscono con l’affogare nel crudele e illusorio tentativo di trovare un qualche senso alle vicende dell’esistenza.

La narrazione possiede un ritmo scorrevole nonostante lo stile sia caratterizzato da una meticolosa ricerca linguistica. L’autrice traghetta il lettore in una realtà nuova, capace di sfiorare con realismo e delicatezza i conflitti familiari, gli amori conclusi, il dolore. Il senso narrativo perseguito diviene così capace di scuotere un ricordo dell’infanzia, sfiorare le vette della nostalgia e tornare a catturare con lo sguardo quel lucore, quella luce apparente, simbolo della fallace promessa di comprendere il significato ultimo delle nostre cose.

In copertina, uno splendido scatto del fotografo Fabio Vittorelli (www.fabiovittorelli.com), contributor, tra le tante, per la rivista Vogue.

Il libro esce per i tipi de L’Erudita, brand deciso a scommettere sugli esordienti e di proprietà della Giulio Perrone Editore. Una scommessa doppia, quella dell’Editore, anche in considerazione del suo aver puntato sui racconti, staticamente meno scelti dai lettori, nonostante le ultime tendenze stiano ribaltando questo assunto forse in ragione della possibilità di riuscire a fruire di un prodotto letterario in tempi più ristretti di quelli necessari a godersi, per esempio, un romanzo. Disponibile presso un circuito di librerie indipendenti nel Lazio e, a Gallarate, presso la libreria Biblos, è in vendita anche Ibs.

La prima presentazione del libro si terrà sabato 11 febbraio 2017 presso Il Corniciaio, a Gallarate, in via Parini, 8.

A condurre la presentazione, la professoressa Patrizia Frachelle, poetessa e docente di lettere presso il Liceo Scientifico L. Da Vinci di Gallarate.

A Mauro Mischiatti, attore facente parte dell’Associazione culturale Caricaidee, il ruolo di voce narrante. A lui sarà affidata la lettura di alcuni passi scelti.