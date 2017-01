L’ultima lambada: è morta la voce dei Kaoma

Foto varie

E’ morta a 63 anni e in circostanze drammatiche (è stata trovata carbonizzata nella sua auto) Loalwa Braz Vieira, la cantante del gruppo brasiliano Kaoma.

Per molti anni è stata famosissima in tutto il mondo: era lei la voce di “Chorando se foi”, il brano universalmente noto come “Lambada“, che portò il sensuale ballo anche in Europa