L’ultimo saluto a un “sindaco per passione”

Una chiesa gremita, gonfaloni, penne nere e tanti cittadini più o meno noti perché amministratori locali o semplici conoscenti si sono trovati questo pomeriggio per dare l’ultimo saluto a Romeo Ciglia.

Sindaco di Cuveglio dal 2004 al 2009, consigliere comunale e amministratore pubblico, Ciglia e’ scomparso mercoledì a causa di un male incurabile, che ha vissuto con “dignità e riservatezza” ha detto l’amico parroco nella sua omelia.

Una conoscenza radicata fin dal momento dell’insediamento del sacerdote a Cuveglio, 11 anni fa, proprio durante l’amministrazione Ciglia.

Un’amicizia “schietta e sincera” che, una volta appreso della scomparsa, ha fatto fare i bagagli a don Gianluigi Bollini, a Roma per esercizi spirituali, per venire ad officiare a Canonica.

Tanti, si diceva, gli amministratori presenti alla cerimonia; sindaci di paesi vicini, tra cui anche il vice presidente della Provincia Marco Magrini (anche sindaco di Cassano Valcuvia). Cuveglio era rappresentato dal suo vice sindaco; assente invece il primo cittadino, Giorgio Piccolo.

“Romeo era un uomo che aveva molte passioni che portava avanti con grande dedizione – ha ricordato don Gianluigi – . Esse erano la sua famiglia, il lavoro, la passione per la politica è la su comunità e anche per la carica di sindaco. Passione e amore che non terminano con la morte, ma anzi rimangono”.