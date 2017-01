Lunedì sera incontro pubblico sul Pgt

Si svolgerà lunedì 23 gennaio 2017, alle ore 21 presso il salone di Palazzo Estense, il primo Forum VAS aperto a tutti i cittadini volto ad illustrare i documenti e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni in merito alla revisione del Piano di Governo del Territorio di Varese. Durante l’incontro verranno approfondite le linee guida della Variante già presentate negli incontri precedenti. Per continuare a seguire la campagna di partecipazione per la revisione del PGT di Varese: http://www.comune.varese.it/pgt-partecipo