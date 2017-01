M4, domenica porte aperte al cantiere di Largo Sereni

Foto varie

Domenica 5 febbraio si terrà il secondo “Open Day” di visita ai cantieri della nuova Linea Blu della metropolitana. Apre le porte ai visitatori il cantiere del Manufatto Sereni (in via Mezzofanti angolo largo Sereni), tratta Est della M4 che parte da Linate e una volta completata raggiungerà San Cristoforo con un tragitto di 15 chilometri che attraversa tutta Milano.

I tecnici guideranno i cittadini all’interno del cantiere, spiegandone le lavorazioni e svelando le curiosità che si celano dietro alla realizzazione di questa grande opera. Qui sarà possibile vedere da vicino le cosiddette “Talpe”, attualmente in attesa di riprendere il loro percorso sotterraneo in direzione Argonne-Susa.

L’orario di visita sarà dalle 10 alle 14. I visitatori potranno registrarsi a partire dalle ore 9 al punto accrediti allestito da MM Spa sul marciapiede e di fronte all’ingresso del cantiere, all’angolo tra via Mezzofanti e largo Sereni. Qui riceveranno tutte le informazioni per accedere all’area lavori e le relative norme di sicurezza. Per agevolare la visita ogni gruppo sarà composto da non più di 20-25 persone e i bambini dovranno essere accompagnati da un adulto. L’ingresso è gratuito. L’intero percorso di visita durerà circa 25 minuti, si consiglia di indossare calzature comode.