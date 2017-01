Malattie infettive: quali virus circolano nel Varesotto?

azoenda sanitaria

Nel 2014, sono stati 5 i casi di meningite nel Varesotto: di questi 2 batteriche e 3 meningococciche. A questi casi si devono aggiungere gli 8 casi di meningo encefalite virale e i 31 contagi da pneumococco.

Sono i dati contenuti nella relazione dell’ATS Insubria che ha fotografato l’andamento epidemiologico della provincia

Tra le malattie meno pericolose ma infettive si segnalano i 459 casi di scarlattina e i 2188 di varicella.

Tra le malattie esantematiche ci sono anche stati 9 casi di morbillo, 42 di parotite e 8 di pertosse.

In tutto sono state notificate all’Asl di Varese 3454 malattie infettive : tra i casi più significativi i 19 di Aids, i 13 di malaria, i 47 di tubercolosi e i 66 di scabbia.

Si ricorda che alcune malattie infettive possono essere prevenute mediante la vaccinazione. In Italia le vaccinazioni di massa hanno pressoché eliminato (es. poliomielite, difterite) o notevolmente ridotto (es. tetano, epatite B, Hemophilus influenzae tipo b, pertosse, morbillo, parotite, rosolia) malattie che un tempo erano molto più frequenti.

Ogni le vaccinazioni sono offerte attivamente e gratuitamente ai neonati secondo il calendario regionale. Sono previsti solleciti a chi non si presenta.



Le percentuali di vaccinati, però, non permettono livelli di diffusione adeguati. Guardando l’andamento della campagna vaccinale tra i nati tra i 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014 si nota che mentre la copertura contro poliomielite, tetano, difterite, pertosse, epatite B ed Haemophilus influenzae è abbastanza soddisfacente ( tra il 94% di Varese sino al 97,7% di Castellanza,) per le malattie esantematiche l’adesione è decisamente più bassa con una media del 92% a Varese che mostra il tasso più basso con l’86,5% dei vaccinati, seguita da Arcisate e Cittiglio con l’88,8% . I più attenti sono i cittadini di Tradate che hanno vaccinato i figli nel 95,3% dei casi ( come si evince dalla tabella)