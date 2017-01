Malore in stazione, soccorso dalla Polizia Locale

fs

Un anziano è stato portato in ospedale in codice rosso, dopo che si era accasciato sul marciapiedi in via Beccaria, nei dintorni della stazione FS di Gallarate.

È successo a mezzogiorno meno un quarto e il primo soccorso è arrivato dagli agenti della Polizia Locale, presenti in stazione in presidio: i vigili sono intervenuti prestando il primo soccorso e hanno allertato immediatamente il 118, ma anche il comando della Locale di via Ferraris, che ha inviato in posto un mezzo dotato di defibrillatore, arrivato poi in stazione in contemporanea all’ambulanza.

L’uomo, gallaratese, è stato immediatamante trasferito in codice rosso all’ospedale di Gallarate.