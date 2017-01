Malore, panico e a Villa Cicogna arriva l’elisoccorso

Elisoccorso sul Monte Nudo.

Momenti concitati questa mattina a Bisuschio, nell’area di Villa Cicogna, con l’arrivo dell’elisoccorso e di due medici che si sono calati con il verricello nel parco della villa.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 10.30 da una persona che si trovava all’interno della villa insieme ad un fabbro che doveva effettuare delle riparazioni.

Improvvisamente il fabbro, un uomo di 52 anni, si è sentito male, pare per una crisi epilettica. La persona che lo accompagnava si è spaventata moltissimo e ha allertato il 118, dicendo che entrambi erano chiusi nell’area di Villa Cicogna senza la possibilità di uscire.

Da qui, secondo le testimonianze, l’arrivo dell’elisoccorso che con i verricelli ha calato i due sanitari nel parco. In realtà si è poi riusciti ad aprire un accesso e l’ambulanza di Sos Besano è potuta entrare per prestare soccorso al fabbro. Le condizioni dell’uomo, che è stato trasportato per accertamenti all’Ospedale di Varese, non sono gravi.

La presenza dell’elicottero ha incuriosito molti cittadini di Bisuschio e in breve si è sparsa la voce che fosse in qualche modo legata all’operazione di contrasto dell’immigrazione clandestina effettuata dai Carabinieri nella notte, e che ha interessato anche Induno Olona. Fatto smentito anche dal sindaco di Bisuschio Giovanni Resteghini.