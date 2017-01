Mamma e papà, prendo il bavaglino ed esco a cena

Varie dai comuni

Parte da Galliate Lombardo la “strada verso l’indipendenza”. No, nessun anelito federalista: stiamo parlando di bimbi che passano le serate (qualche ora a dire il vero) senza mamma e papà.

Sono sempre di più gli asili che propongono ai genitori di lasciare i bambini per qualche ora all’asilo per potersi godersi un po’ le sere. Tra i primi c’è “L’arcobaleno dei bambini” di Galliate Lombardo.

“Questa proposta che noi abbiamo pensato di intitolare “Mamma e papà … stasera esco”, è già attiva in molte regioni italiane ma noi siamo state le prime a proporlo nel Varesotto – spiega la responsabile dell’asilo Natascia Crespi –

I bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 12 anni, senza bisogno di essere iscritti all’asilo nido, vengono accolti due sabati al mese nella nostra struttura dalle 19.30 alle 22.30.

Il servizio, da prima sperimentale, ora è diventato regolare. Il tutto è partito un anno fa con la prima serata per San Valentino. Visto il successo riscosso e il gran numero di richieste pensiamo di potenziarlo, proponendolo tutti i sabati del mese (qui tutte le date disponibili fino a giugno). Con la presenza costante di personale altamente qualificato, i bambini potranno cenare insieme, giocare, divertirsi e per chi lo voglia dormire, per consentire a mamma e papà di andare a cena fuori oppure al cinema”.

Qui per informazioni ed iscrizioni