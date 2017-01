Maroni: «La carta musei un grande successo»

L'inaugurazione del centro commerciale più grande d'Italia e tra i più grandi d'Europa. Oltre 120 mila mq e 200 negozi

“La Carta Musei della Regione è un grande successo”. Lo scrive, sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, postando la pagina della sua rubrica, ‘Il governatore risponde’, ospitata sul ‘Giornale di Lecco’ in edicola oggi. Rispondendo alla missiva di una lettrice, il presidente ricorda come le tessere vendute – che, al solo costo di 45 euro, danno diritto a visitare 100 musei in un anno – abbiano ormai toccato quota 20.000.

Rispondendo a una seconda lettera, di apprezzamento per la scelta di ospitare a Palazzo Lombardia il presepe vivente di Argengno (Como), Maroni ribadisce come la Regione sia sempre in prima linea nella difesa delle tradizioni lombarde. “Non si tratta – scrive il governatore – di mantenere in vita superficialmente il passato, ma di mantenere intatte le radici della nostra civilta’, ormai troppo spesso sacrificate dall’attuale conformismo intellettuale”.