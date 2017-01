Marsico: “Congratulazioni al presidente Tajani”

antonio tajani

«Rivolgo al Presidente Antonio Tajani vivissime congratulazioni e un augurio di buon lavoro: la sua elezione alla Presidenza del Parlamento Europeo rappresenta una grande occasione per l’Italia, per il Partito Popolare Europeo e per il progetto di un’ Europa Popolare e Liberale: sono certo che l’esperienza e le capacità di Antonio saranno guida certa per l’Europarlamento».

Queste le parole di Luca Marsico, consigliere regionale di Forza Italia e vice coordinatore provinciale azzurro della provincia di Varese in merito all’elezione, questa sera, di Antonio Tajani alla presidenza dell’Assemblea parlamentare europea.