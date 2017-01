Mastini a Merano per sfruttare il momento buono

Presentazione Mastini 2106 - 2017

Nuova trasferta “tosta” anche dal punto di vista del viaggio per i Mastini, per la terza volta consecutiva in viaggio verso l’Alto Adige. Dopo le partite disputate a Ora e a Collalbo, i gialloneri di Fedrizzi sono pronti a fare visita al Merano Pircher in un match previsto per le 20,30 di sabato 28 gennaio.

Impegno difficile per Andreoni e compagni: il Merano è quarto in classifica ed è intenzionato a mantenere (o migliorare: il Caldaro è avanti due sole lunghezze) la posizione che consentirebbe di avere il fattore campo a favore nel primo turno dei playoff. Una mira, quella della seconda parte di stagione, che è ancora possibile anche per Varese, ma gli otto punti che separano i gialloneri dall’Ora rappresentano un distacco quasi impossibile da colmare.

Peccato, perché l’HC Varese nell’ultimo scorcio di stagione ha messo a segno alcuni colpi importanti, però l’handicap accumulato nei primi mesi è davvero molto pesante. A Merano (arbitro Soraperra, diretta su Radio Village) i Mastini dovranno guardarsi da un attacco che ha in Mitterer, Ansoldi e Lo Presti i principali punti di riferimento e che è la quarta forza offensiva della Serie B. Che, nel turno precedente, è passata senza problemi (1-4) sul campo del Pergine.