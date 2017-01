Mastini, il crollo di Ora pregiudica i playoff

Le foto dell'hockey

Le recenti vittorie su Feltre e – soprattutto – Fiemme, avevano riacceso le speranze di playoff in casa Mastini. Speranze che purtroppo si sono frantumate sabato sera quando i gialloneri sono stati travolti sulla pista di una diretta concorrente come l’Ora. L’8-0 finale, oltre che essere risultato troppo penalizzante, rende ormai durissima la rincorsa alla post season di Varese: sono ben undici ora i punti di distanza tra la squadra di Fedrizzi e l’ottava posizione occupata proprio dalle “rane” di Ora.

La partita, per la verità, è rimasta a lungo sui binari di un discreto equilibrio: padroni di casa in vantaggio di due reti nei primi dieci minuti, poi Varese ha aumentato il volume del proprio attacco senza però riuscire a “bucare” la gabbia difesa da Giovanelli. La rete a freddo al rientro sul ghiaccio però ha indirizzato definitivamente la partita anche perché nel periodo centrale i Mastini hanno giocato molto spesso in inferiorità a causa di una sfilza di penalità inflitte dall’arbitro Bettarini.

Nell’ultima frazione quindi il crollo: Varese ha subito una doppietta di Zelger (prima rete, tra l’altro con l’uomo in meno per l’Ora) e a quel punto ha ceduto di schianto lasciando strada a un’altra doppietta – di Walter – e a De Carli e finendo con una punizione davvero troppo pesante.

Hc Auer/Ora – Hc Varese 8-0 (2-0; 1-0; 5-0)

Marcatori: Zerbetto (O), Negri (O); Calovi (O); Zelger (O), Zelger (O), Walter (O), De Carli (O), Walter (O).

Varese: Tesini (Bertin); F. Borghi, Papalillo, Rivoira, Termanini, Gaggini, Odoni; Di Vincenzo, Sorrenti, Privitera, Andreoni, M. Mazzacane, S. Mazzacane, P. Borghi, Principi, Ziliani, Mandelli.