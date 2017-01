Mauro Moretti è stato condannato a sette anni per la strage di Viareggio

mauro moretti

Il tribunale di Lucca ha emesso la sentenza di primo grado nel processo per la strage di Viareggio, il disastro ferroviario in cui morirono 32 persone a seguito dell’esplosione di alcune cisterne di gas liquefatto.

Mauro Moretti, allora amministratore delegato della holding Ferrovie dello Stato e oggi Ad di Finmeccanica, è stato condannato a 7 anni ( l’accusa aveva chiesto 16 anni). Sette anni in primo grado anche per Michele Mario Elisa, ex amministratore delegato di Rfi. Condannato anche l’ad di Trenitalia, dal 2006 al 2015, Vincenzo Soprano.

Sono stati condannati anche amministratori, dirigenti e dipendenti di Gatx (la multinazionale americana proprietaria dei carri cisterna coinvolti), Fs Logistica, Officina Jungenthal (a sua volta controllata da Gatx) e Officina Cima: secondo la ricostruzione di inquirenti e periti, l’incidente è stato innescato dalla rottura dell’asse di uno dei vagoni.

