Maxi raccolta di monetine per i bambini delle scuole materne

«Le chiamano inutili monetine, ma se raccolte in grande quantità, possono regalare un sorriso». Partirà da Arcisate, per concludersi a Varese Domenica 12 febbraio l’iniziativa promossa da Gennaro Gesuito, esponente di Rivoluzione Cristiana.

«Da diversi anni espongo nella mia attività un vasetto di vetro per la raccolta di monetine da 1-2-5 centesimi, e nell’arco dell’anno si riempie, fino a raccogliere circa cento euro, che naturalmente doniamo in beneficenza – spiega Gesuito -. L’obiettivo è riuscire a raccogliere molte monetine in un evento che si terrà presso il caffè Biffi di piazza Podesta a Varese, che ha messo a disposizione il proprio locale per ospitare l’evento. Tutte le monetine raccolte, serviranno a dare un contributo ad alcuni bambini delle scuole materne, che a causa delle difficoltà economiche delle famiglie, non riescono a pagare i buoni pasto. Non so quanti bambini riusciremo ad accontentare, ma sicuramente ad alcuni di loro strapperemo un sorriso».