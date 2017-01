Mensa e doposcuola: il Comune incontra i genitori

L'asilo riapre dopo i lavori di ristrutturazione e

Si svolgeranno dal 24 gennaio al 2 febbraio gli incontri organizzati dal Comune di Varese rivolti ai genitori dei bambini che usufruiscono dei servizi educativi del Comune di Varese. Gli appuntamenti hanno come obiettivo quello di illustrare il nuovo sistema organizzativo e tariffario per i nidi, le materne e i servizi educativi forniti dal Comune che entrerà in vigore con il prossimo anno scolastico 2017/2018. Il Consiglio comunale ha di recente approvato il nuovo piano e l’intento del Comune è quello di fornire tutte le informazioni utili per i cittadini su cosa cambia con il nuovo sistema.

«Abbiamo deciso di incontrare i genitori delle scuole per spiegare nel dettaglio quali saranno le novità dal prossimo anno. Crediamo che il nuovo sistema organizzativo e tariffario dei servizi educativi potrà meglio rispondere alle esigenze delle famiglie – dichiara Rossella Dimaggio, assessore ai Servizi educativi – è quindi giusto dare una informazione precisa su cosa cambia nel concreto per i genitori e i bambini. Per questo abbiamo organizzato una serie di incontri con chi già frequenta gli asili e le materne del Comune, nei prossimi mesi daremo informazioni precise anche ai chi iscriverà i propri figli per la prima volta a scuola. Stiamo predisponendo il calendario per i futuri incontri con le scuole primarie».

Durante gli incontri verranno distribuite delle schede informative con tutte le novità del prossimo anno. Queste schede saranno poi scaricabili anche dal sito e verranno consegnate al momento dell’iscrizione del proprio figlio per l’anno scolastico 2017/2018.

Il calendario degli appuntamenti:

Martedì 24 gennaio 2017

Genitori Asilo Nido “Le piccole Orme” e Asilo Nido “Pietro e Giovannina Marzoli”

dalle ore 16.30 alle ore 18.00 – sede: Asilo Nido “Le piccole Orme”

Giovedì 26 gennaio 2017

Genitori Scuola dell’Infanzia “Don Milani” e Scuola dell’Infanzia “Jolanda Trolli”

dalle ore 15.00 alle ore 16.30 – sede: Scuola dell’Infanzia “Don Milani”

Martedì 31 gennaio 2017

Genitori Scuola dell’Infanzia “Giovanni da Bizzozero” e Scuola dell’Infanzia “Don Enrico Papetti”

dalle ore 15.00 alle ore 16.30 – sede: Scuola dell’Infanzia “Don Enrico Papetti”

Giovedì 2 febbraio 2017

Genitori Asilo Nido “Le costellazioni” e Asilo Nido “Carletto Ferrari”

dalle ore 16.30 alle ore 18.00 – sede: Asilo Nido “Le costellazioni”