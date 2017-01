Mercatini, pattinaggio e musica: la Street Food Parade “batte” l’inverno

La sfida non era delle più semplici: dare vita ad una street food parade molto lunga e per di più in pieno inverno. Ma la scommessa dell’associazione culturale Le Officine è stata vinta. Per cinque settimane -dai primi di dicembre fino al weekend dell’epifania- il Parco della Magana è stato animato con mercatini e food truck passando per pattinaggio su ghiaccio, concerti e silent disco «e se adesso che è tutto finito pensiamo a cosa abbiamo fatto, c’è quasi da non crederci» commenta il presidente dell’associazione, Alberto Costalunga.

Numeri importanti quelli che hanno interessato la rassegna: 25.000 persone che hanno mangiato nell’area, 10.000 quelle che hanno pattinato sulla pista di ghiaccio e altrettante quelle che hanno preso parte agli eventi organizzati. Un successo a cui l’associazione -che organizza concerti, festival e serate di silent disco- è ormai abituata ma che in questo caso «ci ha fatto capire molte cose per organizzare al meglio anche gli eventi futuri».

Durante queste cinque settimane di appuntamenti infatti «molte persone pensavano che noi fossimo una grande società che organizza eventi -continua Costalunga- quando in realtà non siamo altro che un’associazione che vuole creare eventi per formare i giovani ragazzi che collaborano con noi». In questo caso specifico «abbiamo anche potuto contare sul fatto che la street food parade invernale rappresentava una novità anche per molti dei food truckers e così ci siamo dati tutti una mano a vicenda». Ma non solo. «Un’ulteriore soddisfazione è arrivata dal fatto che tutta la manifestazione si è svolta senza nessun problema di ordine pubblico e sopratutto ha richiamato tutta la cittadinanza: al mattino i nonni con i nipoti, al pomeriggio le famiglie e alla sera i ragazzi».

Ora, archiviato questo lungo sforzo, nessuna vacanza. Se infatti in agenda non ci sono eventi pubblici l’associazione è già al lavoro per pensare alle prossime iniziative, sopratutto i festival estivi «e con quello che abbiamo imparato in queste settimane saranno ancora migliori che nel passato».