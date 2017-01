Sole e vento, aspettando il falò

Foto di Franco Aresi http://www.francoaresi.com/

Copritevi bene e state attenti al ghiaccio. Nel fine settimana gli eventi in provincia sono tanti, aspettando il grande falò di Sant’Antonio che si terrà lunedì sera in Piazza della Motta a Varese.

METEO – Sole e vento nel fine settimana, copritevi bene. Sabato 14 gennaio con passaggi di nubi medio-alte nel pomeriggio. Lungo le Alpi forte vento da Nord con nuvole addossate alle creste di confine e nevischio. Clima invernale con gelo notturno, ma localmente mitigato dal favonio in area pedemontana.

Domenica 15 gennaio il tempo sarà soleggiato con gelate notturne e freddo intenso in montagna con -12°C a 2000m. Nuvole di passaggio sulla bassa pianura.

VARESE – A Mustonate l’appuntamento con il falò di Sant’Antonio è due giorni prima della festa per il santo: si terrà infatti domenica 15 gennaio con un ricco programma di eventi che avrà inizio dalle 11.

VARESE – Torna l’appuntamento con la tradizionale “Festa degli Auguri Avis Varese”. Quest’anno l’evento è in programma per domenica 15 gennaio alle ore 16 presso il Centro Giovanile della Parrocchia di San Carlo di via Giannone a Varese (ingresso gratuito).

VARESE – Una piacevole escursione alla scoperta del Monte San Francesco con le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Campo dei Fiori e con la guida del libro “San Francesco sopra Velate” di Andrea Ganugi. L’appuntamento è per domenica 15 gennaio per conoscere un luogo sconosciuto ai più ma di grande ricchezza storico-archeologica. Per informazioni clicca qui.

VARESE - L’associazione Amici del Campo dei Fiori ha deciso di programmare per domenica prossima, 15 gennaio 2017, un’escursione straordinaria per pulire i sentieri nella zona del Sacro Monte. L’appuntamento è per le 9.15 preso il bivio tra il Sacro Monte e il Campo dei Fiori. Viste le condizioni meteo verificate con gli organizzatori se il programma è invariato.

VARESE - Appuntamento per domenica 15 gennaio per i più piccoli: un itinerario speciale tra gli affascinanti video ritratti di Robert Wilson per scoprire i segreti e i dettagli celati nei suoi quadri in movimento.

VARESE – “Più di prima” è in scena sabato 14 gennaio, alle 21 al Teatro di Varese di Piazza Repubblica. L’Associazione “Un’altra Storia” organizza uno spettacolo teatrale tratto dal libro “La sedia di Lulù”, che racconta la storia della rinascita dopo una tragedia e l’inizio di un nuovo cammino grazie al supporto prestato da amici, familiari e strutture sanitarie.

VARESE – Sabato 14 gennaio al Teatro Santuccio torna quello che ormai è un classico della stagione Off varesina per cominciare il 2017 facendo il pieno di risate. “Cinemalteatro”, con in scena Loris Fabiani, Michele Di Giacomo e Umberto Terruso gioca con i grandi classici del cinema di Hollywood.

VARESE - Domenica il secondo appuntamento dei «Pomeriggi teatrali» a cura di Paolo Franzato, giunti alla XII edizione, è con Teatro della Voce in «Continua à habitare nel Ghetto» di Franco di Leo, dal saggio «L’inquisizione a Venezia» di Riccardo Calimani, per ricordare la creazione del primo ghetto del mondo, a Venezia 500 anni fa. Al teatro Ojm, piazza Repubblica, ore 16.30, 347.4657358.

VARESE - L’associazione varesina Le Vie dei Venti propone un incontro con Raffaele Masto, giornalista e inviato di Radio Popolare dal titolo “Buongiorno Africa. Tra capitali cinesi e nuova società civile”. Appuntamento sabato 14 alle 21 alla Sala Montanari.

VARESE - Domenica una cerimonia in ricordo del tenente degli Alpini e comandante partigiano Carletto Ferrari si tiene alle 9.15 al cimitero di Bizzozero, con un saluto del sindaco Davide Galimberti e di Margherita Giromini, presidente dell’Anpi cittadino, e un’orazione di Giuseppe Terziroli; alle 10 la messa.

VARESE – Sabato il Premio del Circolo degli Artisti – Cerimonia di conferimento Premio, dalle ore 17 al Salone Estense via Sacco, 5.

VARESE – Domenica 15 gennaio il mercato per produttori agricoli, artigiani dolciari e della panificazione, con prodotti tipici e delizie per il palato come la Formaggella del Luinese, il miele varesino e gli asparagi di Cantello, è dalle ore 9 in corso Matteotti e via Marconi.

MALNATE - Domenica in piazza delle Tessitrici mercatino di robb vecc per tutta la giornata a cura del comitato di solidarietà malnatese.

GALLIATE LOMBARDO – Il gruppo comunale della protezione civile di Galliate Lombardo invita tutta la comunità alla consegna del defibrillatore. La cerimonia avrà luogo nella sede della Prociv in via Carletto Ferrari 14, domenica 15 gennaio alle ore 11.30. Seguirà un rinfresco offerto dai volontari della Prociv.

DAVERIO – Dalle 15 alle 17.30, nella palazzina della Cultura di via Verdi, Anny Ferrario tiene un laboratorio di acquaforte e acquatinta per bambini, che prepareranno le loro lastre di zinco. Partecipazione gratuita, iscrizioni 0332.949004.

MORAZZONE - Il decanato di Azzate organizza per sabato 14 gennaio una marcia della pace: la partenza sarà dall’oratorio di Morazzone alle ore 15, l’arrivo è previsto all’oratorio di Gazzada, in via Azzate 23.

CITTIGLIO – E’ in programma per domenica la sedicesima edizione del Cross del Vallone a Cittiglio si corre oggi su tre distanze: 3, 5/6 o 8 chilometri. Ritrovo alle 8 in località Vallone, frazione San Biagio.

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Sabato 14 gennaio 2017 alle ore 18.30 al Punto d’Incontro di Maccagno (via Valsecchi 21, complesso Auditorium), presentazione del libro “Telefonami tra vent’anni” a cura dell’autrice Barbara Vesco.

LUINO – Domenica 15 gennaio il CAI Luino ripropone una escursione con le ciaspole, o a piedi in assenza di neve, in Val Veddasca con meta il Poncione di Breno. Per informazioni clicca qui.

LUINO – L’associazione Piante Guerriere organizza un incontro sul giardino giapponese che si terrà sabato 14 gennaio alle ore 17 alla biblioteca civica di Luino in piazza risorgimento 2. Relatori dell’incontro Laura Pirovano e Rita Sicchi.

LAVENO MOMBELLO - Si terrà sabato la rimozione del Presepe Sommerso in piazza Caduti del Lavoro.

LAVENA PONTE TRESA – Si apre domani, venerdì 13 gennaio la rassegna “Aspettando il Pontemagico, Lavena Ponte Tresa in Fiaba“, tre giorni di appuntamenti dedicati al racconto e alla fiaba. Ecco qua gli appuntamenti.

LAVENA PONTE TRESA – Per la rassegna «Ponte Tresa in fiaba. Aspettando il ponte magico», Teatro Lavori in Corso presenta «Il pifferaio Magico» (dai 4 anni): in sala polivalente, ore 16.30, ingresso libero, info in biblioteca, 0332.523394. In biblioteca, via Meneganti, ingresso libero.

PORTO CERESIO - Domenica 15 gennaio alle 9.30 in biblioteca in piazzale Luraschi consegna del ricavato delle stelline benefiche ai destinatari. la Comunità Il Sorriso di Cuasso e le scuole del comprensorio di Porto Ceresio, e al termine brindisi e sollevamento del presepe dal fondale del lago a cura di GODiving.

VEDANO OLONA - Cabaret all’Arlecchino con Urbano Moffa è protagonista stasera per una serata di cabaret all’Arlecchino, via Papa Innocenzo 37, ore 21.30, spettacolo e prima consumazione 10 euro, 0332.400125.

VENEGONO INFERIORE - Domenica a partire dalle 18.15, in via Menotti, posteggio del mercato, l’associazione Coincidenze organizza il falò di sant’Antonio «Sant’Antoni gà frecc i péé». Durante l’evento: musica folkloristica con il gruppo Baghèt Baniatica Ensemble, vin brulè e the caldo.

VIGGIU’ - Festa grande alla Baraggia di Viggiù per la ricorrenza di Sant’Antonio Abate. La festa si terrà domenica 22 gennaio, ma sarà preceduta da tanti eventi. Si inizia dunque questo sabato, 14 gennaio, con una serata di teatro. Torna la compagnia “Gli amici del teatro di Tina Franzi” con lo spettacolo “L’era ura”, scritto e diretto da Pier Andrea De Vittori. Appuntamento alle 20.45.

TAINO - Sabato 14 al Teatro Comunale alle 21, lo spettacolo Stria a cura di Claudia Donadoni. La “stagione dell’Olmo” in cui è stato inserito a Taino è l’espressione del rilancio di questo spazio ristrutturato e attivo nuovamente da questo anno grazie all’Amministrazione Comunale e TDA Teatro. L’ingresso è a pagamento 10/12 euro.

TAINO – Domenica 15 gennaio alle 16.30 al Centro dell’Olmo in Piazza Pajetta a Taino si svolgerà l’evento di premiazione del concorso Natale in Vetrina 2016, organizzato dal Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino con il sostegno di ConfCommercio Ascom Gallarate Malpensa e Varese.

GALLARATE - «Good vibrations. La storia dei Beach Boys» è il libro di Aldo Pedron che verrà presentato alle 17.30 alla libreria Byblos di Gallarate.

BUSTO ARSIZIO - Riprende il contest di teatro amatoriale organizzato dai Viandanti Teatranti al San Giovanni Bosco: in scena c’è il Gruppo Teatrale Gianni Rodari di Legnano con «Non tutti i ladri vengono per nuocere», di Dario Fo. Domenica invece, appuntamento per i più piccoli con «Mago Magrino e gli animali magici», spettacolo d’attore e marionette di e con Roberto Scala e Giorgio Rizzi (3-7 anni). Via Bergamo 12, ore 15 e 17, 3 euro, info 347.6437041, prenotazioni a info@cinesgbosco.it.

BUSTO ARSIZIO – In occasione del 73° anniversario della deportazione nei campi di sterminio di alcuni lavoratori della Ercole Comerio di Busto Arsizio, Spazio Arte Carlo Farioli presenta la mostra “O Terra di Ionia” dell’artista Federico Simonelli. Inaugurazione sabato 14 gennaio ore 16.00.

LEGNANO - Sold out per Stefano Bollani al Galleria. Il pianista sarà in concerto il 14 gennaio. I biglietti sono esauriti.

CASTELLANZA – L’Archivio Fotografico Italiano inaugura la rassegna fotografica “Metafore Della Follia” in programma alla Villa Pomini di Castellanza (VA), dal 15 gennaio al 12 febbraio 2017.

TRADATE – Va in scena al Piccolo Teatro Cinema Nuovo di Abbiate Guazzone, frazione di Tradate, «Papa Francesco, tutto un altro mondo!», di Massimiliano Paganini e con la regia di Sergio Farioli, ultima produzione della compagnia Entrata di Sicurezza dedicata a Bergoglio e alla sua Argentina. Piazza Unità d’Italia 2, ore 21, prevendite alla Fondazione Velini, 0331.845776.

SARONNO - Eugenio Finardi sarà per la prima volta sul palco del Teatro Giuditta Pasta di Saronno. In questo tour propone per la prima volta l’intera scaletta dell’album “Sugo” a quarant’anni dalla sua uscita. L’esibizione è in programma per venerdì 13 gennaio alle 21 con lo spettacolo “40 anni di musica ribelle”.

SARONNO - Sale l’attesa per la rievocazione storica della chiesetta di Sant’Antonio abate al Lazzaretto che si terrà nei giorni 14-15-16-17 gennaio 2017 a Saronno. Anche questa edizione si rivelerà unica nel far rivivere i particolari momenti di storia della piccola chiesa del 1400.