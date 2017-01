Midec: ingresso gratuito per i lavenesi e una nuova guida

Verbano Est_Itinerario1_Laveno. L'arte della ceramica.; Museo Internazionale del Design Ceramico di Laveno; Palazzo Pernab..;La corte interna di Palazzo Perab.., sede del MIDeC..

Due le novità in programma al Museo Internazionale di Desing Ceramico. La prima riguarda la presentazione della nuova guida del Museo che si terrà sabato 4 febbraio alle 11. La seconda novità invece, prenderà il via dal 5 febbraio: i residenti di Laveno Mombello potranno entrare gratis al museo la prima domenica di ogni mese. Una scelta del museo e dell’amministrazione comunale per rafforzare il legame dei cittadini con un luogo che raccoglie il fascino e la storia della ceramica lavenese.

La nuova guida invece, è stata realizzata ha realizzato una guida del Museo, con l’intento di meglio orientare turisti e visitatori appassionati. Il volume, edito da Silvana Editoriale, si apre con notizie storiche sulla sede di Palazzo Perabò e sulla storia delle ceramiche di Laveno, con particolare riguardo alla produzione della terraglia forte, che iniziò a Laveno nel 1856 nelle fabbriche della Società Ceramica Italiana (S.C.I.) e si prolungò per quasi 150 anni. Il volume illustra la collezione del museo nel suo complesso, soffermando l’attenzione del visitatore sulle opere di maggior risalto. Quattro monografie dedicate agli artisti più importanti (Guido Andlovitz, Antonia Campi, Angelo Biancini e Marco Costantini) offrono un’ulteriore occasione di approfondimento.

Il testo bilingue (Italiano e Inglese) è corredato da splendide immagini storiche delle fabbriche e da molte fotografie a colori delle ceramiche conservate al MIDeC. La guida è stata progettata come uno strumento agile e di veloce consultazione, con un linguaggio semplice e comprensibile a tutti, senza rinunciare alla precisione scientifica. Alla presentazione parteciperà Marcello Morandini, artista, scultore e designer di fama internazionale, che è stato anche presidente del museo; interverranno Ercole Ielmini, Sindaco di Laveno Mombello e Vittorio Veneziani, Presidente dell’Associazione Amici del MIDeC.

Nella stessa mattinata l’Associazione Amici del MIDeC aprirà il tesseramento 2017: i soci ‘vecchi’ e nuovi riceveranno in omaggio una copia della guida, che si potrà acquistare in seguito anche al bookshop del museo al costo di € 8,00.