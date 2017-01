Miglie House: il giro della provincia (e del mondo) in una pagina

Una macchina fotografica e una maglietta con il logo: è quello che serve per l’affascinante progetto Miglie House, che stanno portando avanti su Facebook alcuni ragazzi varesini con la passione del viaggio. per regalare a chi le vuole vedere suggestioni della nostra provincia, e del mondo, attraverso le foto.

«Noi siamo di Besozzo, un gruppo di 10 ragazzi nati e cresciuti qui – ci spiegano dalla pagina Facebook – Il progetto è partito dalle nostre bellissime zone, e l’abbiamo chiamato “riscoprire con noi”, perché a parer nostro la provincia è ricchissima di posti fantastici, e perché non riscoprirli un pochino? Dopodiché, poichè siamo tutti ventenni e con tanta voglia di viaggiare ci siamo detti “perché non allargare, o meglio, creare un altro progetto strettamente collegato, in giro per il mondo?».

I Miglie House sono tutti tra i 20 e i 21 anni:«Siamo praticamente tutti coetanei. Abbiamo iniziato quando eravamo piccoli, tramite il basket, a fare affidamento gli uni sugli altri e negli anni non abbiamo mai smesso. Oggi mettiamo lo spirito di gruppo che ci contraddistingue a disposizione degli altri attraverso i nostri progetti».

Il gruppo è su facebook, alla pagina Miglie House , e su instagram, con l’account @migliehouse.