Milano sempre più turistica, più camere rispetto al Pre-Expo

sede Boston Consulting Group Milano duomo di milano

Milano sempre più turistica: dopo l’effetto Expo, il 2016 supera gli anni precedenti per l’occupazione delle camere negli alberghi. Tranne gennaio (51% contro 59% del 2014), il sorpasso c’è stato a febbraio (68% contro 61%), marzo (70% contro 65%), aprile (70% contro 65%), maggio (73% contro 71%), stabile giugno (67% contro 69%), luglio (69% contro 63%), agosto (49% contro 45%), settembre (81% contro 75%), ottobre (73% contro 72%), novembre (ultimo mese rilevato, con 72% contro 66%).

Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano attraverso il suo servizio marketing territoriale, su dati RES STR Global.

Calendario 2017 sul turismo di Milano del passato. Dal manifesto per attrarre i turisti dal Nord Europa verso Milano e la Liguria alla nuova rotta commerciale verso Sudamerica o Cina, dall’itinerario dell’Orient-Express verso Russia e Turchia a quello della fiera navigante per promuovere i prodotti italiani nel Mediterraneo, dalla cronaca di un milanese in Egitto ai tempi dell’apertura del Canale di Suez agli ottocenteschi viaggi della fregata Garibaldi alla ricerca di nuovi porti commerciali nel Pacifico.

Ma anche la navigazione dei Navigli e il progetto per raggiungere Genova con le vie d’acqua. Storie di viaggi e di viaggiatori della Milano di fine ‘800 e inizio ‘900, raccontate attraverso mappe, relazioni e marchi d’impresa e ora raccolti in un calendario, in italiano e inglese, scaricabile al link http://www.mi.camcom.it/i-calendari-della-camera-di-commercio-di-milano. Il calendario 2017 della Camera di commercio di Milano è stato creato con i documenti originali conservati nel suo Archivio storico.