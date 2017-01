Milanstagram, da Piazza Duomo a Brera

Massimiliano Donghi

Siamo stati ad Hong Kong con Federico, abbiamo fatto un giretto a Varese ma ora torniamo a Milano. Il nostro account Instagram sarà gestito per una settimana da Massimiliano, creatore della pagina Milanstagram: ci porterà per le vie della città facendoci scoprire tante belle località. Siete pronti?

Chi è Massimiliano?

Ciao a tutti, sono Massimiliano, cresciuto a Laveno e ora vivo a Milano dove lavoro come Social Media Strategist. Mi spiace la fotografia come un modo per catturare impressioni dell’ambiente urbano. Mi occuperò di questo account instagram per una settimana con una grande voglia di coinvolgervi con i miei scatti e le loro storie.

IL PROGETTO #CONVARESENEWS



Questo progetto è iniziato nel gennaio del 2016 e si chiama #conVareseNews. Abbiamo deciso di affidare il nostro account ad una persona diversa, ogni settimana.

La prima ad aver partecipato al nostro progetto è stata Anna Prandoni, direttrice dell’Accademia Gualtiero Marchesi. Poi abbiamo continuato con l’Università Insubria, l’Università Liuc ma anche con Villa Panza, Villa Della Porta Bozzolo e il Monastero di Torba.

Abbiamo fatto un “giro” in Valcuvia con Federico e uno ad Edimburgo con Marina. Vittoria ci ha portato a Siena, Marta a Milano, Rossana in Canada. Ma questi sono alcuni dei nostri protagonisti: in questi mesi sono tante le persone o le realtà che ci hanno raccontato il loro mondo tramite la fotografia. Ogni settimana è un’avventura diversa.

Ecco chi ha partecipato al nostro progetto, clicca qui